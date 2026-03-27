Greenwood Juventus il calciatore inglese è pronto a lasciare il Marsiglia La posizione bianconera e il prezzo del cartellino

Il calciatore inglese, attualmente in forza al Marsiglia, si prepara a lasciare il club nella prossima sessione di mercato estiva. La Juventus ha manifestato interesse e ha stabilito una posizione ufficiale, mentre il costo del cartellino è stato indicato come un elemento centrale nelle trattative. La volontà del giocatore di cambiare squadra si combina con le dinamiche di mercato che coinvolgono entrambe le parti.

Greenwood Juventus, il fantasista inglese è pronto a lasciare il Marsiglia in estate. La posizione della Vecchia Signora e il prezzo del cartellino. La Juve torna a guardare con decisione in Francia per rinforzare le corsie esterne. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Mason Greenwood è tornato a essere un obiettivo concreto per il mercato bianconero. MERCATO JUVE, LE ULTIME L’addio di Roberto De Zerbi potrebbe infatti spingere il calciatore a lasciare il club transalpino durante la prossima finestra estiva. La dirigenza bianconera sarebbe pronta a presentare un’offerta ufficiale, ma la trattativa non si preannuncia semplice. La concorrenza è agguerrita, con l’ Atletico Madrid che apprezza molto le qualità dell’inglese e potrebbe presto muovere passi ufficiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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