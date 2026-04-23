De Gea Juventus tutt’altro che tramontata la pista che porta allo spagnolo | può lasciare Firenze per… Il prezzo di mercato

Da juventusnews24.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trattativa tra il portiere spagnolo e la Juventus non è ancora chiusa, nonostante le voci di un possibile trasferimento a Firenze. La dirigenza bianconera valuta ancora il giocatore come una possibile alternativa per la porta e sta pianificando un intervento durante la prossima sessione di mercato. Il prezzo di mercato del portiere è uno degli elementi considerati nel negoziato.

di Luca Fioretti De Gea Juventus, la dirigenza considera il portiere come un’alternativa ideale per il ruolo e prepara l’assalto in vista della prossima estate. Il mercato della Juventus  si concentra sulla ricerca di un titolare per la porta. Secondo  Tuttosport,  David De Gea rappresenta il primissimo piano alternativo  in caso di mancato arrivo di Alisson.  La dirigenza  valuta ogni opportunità per rinforzare la rosa di  Luciano Spalletti, e il portiere della Fiorentina ha stregato i vertici societari  grazie a prestazioni di assoluto livello, dimostrando totale affidabilità. I  bianconeri  monitorano attentamente l’evolversi della situazione, pronti a sferrare il colpo qualora la pista dovesse complicarsi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

de gea juventus tutt8217altro che tramontata la pista che porta allo spagnolo pu242 lasciare firenze per8230 il prezzo di mercato
© Juventusnews24.com - De Gea Juventus, tutt’altro che tramontata la pista che porta allo spagnolo: può lasciare Firenze per… Il prezzo di mercato

Notizie correlate

De Gea Juventus, resiste la candidatura dell’estremo difensore spagnolo per la porta bianconera. Tutte le novitàdi Redazione JuventusNews24De Gea Juventus, resiste la candidatura dell’estremo difensore spagnolo per la porta della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, si riaccende la pista per De GeaIn vista della prossima finestra estiva di calciomercato, la Juventus starebbe valutando l’innesto di un nuovo portiere.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: ?? Lewandowski: la Juve supera il Milan. Anche De Gea in bianconero?; Alisson fuori portata, sale De Gea: come cambia la porta della Juve; Per la porta della Juve c'è anche De Gea: la Fiorentina fissa il prezzo; Alisson costa troppo? La Juventus prepara l'investimento per David de Gea.

gea juventus de gea juventus tuttLa Juve non molla De Gea, Tuttosport: Può partire per 10 milioniTuttosport scrive che la Juventus, oltre al primo obiettivo Alisson per la porta, tiene aperta anche la pista che porterebbe a David De Gea. La Fiorentina, in estate, ha intenzione di metterlo sul ... firenzeviola.it

gea juventus de gea juventus tuttAlisson fuori portata, sale De Gea: come cambia la porta della JuveTORINO - Nella vita puoi sbagliare moglie ma non portiere e centravanti. Alla fine, vuoi o non vuoi, si ritorna sempre lì: alla massima trita e ritrita del genio di Pantaleo Corvino, quantomai attua ... msn.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.