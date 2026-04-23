De Gea Juventus tutt’altro che tramontata la pista che porta allo spagnolo | può lasciare Firenze per… Il prezzo di mercato

La trattativa tra il portiere spagnolo e la Juventus non è ancora chiusa, nonostante le voci di un possibile trasferimento a Firenze. La dirigenza bianconera valuta ancora il giocatore come una possibile alternativa per la porta e sta pianificando un intervento durante la prossima sessione di mercato. Il prezzo di mercato del portiere è uno degli elementi considerati nel negoziato.

di Luca Fioretti De Gea Juventus, la dirigenza considera il portiere come un’alternativa ideale per il ruolo e prepara l’assalto in vista della prossima estate. Il mercato della Juventus si concentra sulla ricerca di un titolare per la porta. Secondo Tuttosport, David De Gea rappresenta il primissimo piano alternativo in caso di mancato arrivo di Alisson. La dirigenza valuta ogni opportunità per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti, e il portiere della Fiorentina ha stregato i vertici societari grazie a prestazioni di assoluto livello, dimostrando totale affidabilità. I bianconeri monitorano attentamente l’evolversi della situazione, pronti a sferrare il colpo qualora la pista dovesse complicarsi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Gea Juventus, tutt’altro che tramontata la pista che porta allo spagnolo: può lasciare Firenze per… Il prezzo di mercato Notizie correlate De Gea Juventus, resiste la candidatura dell’estremo difensore spagnolo per la porta bianconera. Tutte le novitàdi Redazione JuventusNews24De Gea Juventus, resiste la candidatura dell’estremo difensore spagnolo per la porta della Vecchia Signora. Calciomercato Juventus, si riaccende la pista per De GeaIn vista della prossima finestra estiva di calciomercato, la Juventus starebbe valutando l’innesto di un nuovo portiere. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ?? Lewandowski: la Juve supera il Milan. Anche De Gea in bianconero?; Alisson fuori portata, sale De Gea: come cambia la porta della Juve; Per la porta della Juve c'è anche De Gea: la Fiorentina fissa il prezzo; Alisson costa troppo? La Juventus prepara l'investimento per David de Gea. La Juve non molla De Gea, Tuttosport: Può partire per 10 milioniTuttosport scrive che la Juventus, oltre al primo obiettivo Alisson per la porta, tiene aperta anche la pista che porterebbe a David De Gea. La Fiorentina, in estate, ha intenzione di metterlo sul ... firenzeviola.it Alisson fuori portata, sale De Gea: come cambia la porta della JuveTORINO - Nella vita puoi sbagliare moglie ma non portiere e centravanti. Alla fine, vuoi o non vuoi, si ritorna sempre lì: alla massima trita e ritrita del genio di Pantaleo Corvino, quantomai attua ... msn.com La Juventus sarebbe interessata ad acquistare David De Gea La Fiorentina potrebbe cedere il portiere 35enne per circa 10 milioni di euro Secondo voi, è meglio lo spagnolo o Alisson - facebook.com facebook Le cifre dell’affare di #DeGea Quanto pagherebbe la #Juventus x.com