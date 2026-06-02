All'inizio dell'estate, il chiringuito del Sunset a Marina di Pisa si presenta chiuso, sorprendendo chi aveva pianificato un aperitivo in riva al mare nel primo weekend stagionale. Il locale, noto per la sua posizione e atmosfera, non ha aperto come previsto, lasciando gli avventori senza possibilità di gustare le proprie bevande all’aperto. La chiusura è visibile dall’esterno, con porte e finestre sbarrate.

Chi già pregustava l’aperitivo in riva al mare nel primo weekend estivo è rimasto a bocca asciutta. Il Sunset, iconico locale di Marina di Pisa, è chiuso. Temporaneamente o meno non è dato saperlo. Sta di fatto che l’apertura estiva tarda ad arrivare. E la clientela affezionata, gran parte della quale arriva anche da fuori città, in questi giorni ha trovato il tradizionale chiringuito inaspettatamente chiuso, senza nessuna comunicazione. Non è dato sapere il motivo. È evidente che qualcosa c’è, altrimenti nel ponte lungo della Festa della Repubblica, che ha coinciso con l’avvio della stagione estiva per tutti gli stabilimenti del litorale, anche il Sunset avrebbe spalancato le porte a chi da molti anni sceglie questo posto per un aperitivo mozzafiato vista mare da questo piccolo angolo di paradiso a Marina di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Brutta sorpresa all’inizio dell’estate. Il chiringuito del Sunset è chiuso

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Di recente tutti mi chiedono se sono dimagrito. Non ho una bilancia in casa ma a guardarmi in effetti sembro più magro. Non so perché. Mangio come sempre. Spero non ci sia dietro una brutta sorpresa. Tipo che salta fuori che ho qualche malattia o, peggio a x.com

Beh, quella è stata una brutta sorpresa reddit