Milano brutta sorpresa per Giovanni Franzoni | spaccato il finestrino dell’auto in sosta

A Milano, un automobilista ha subito un danno alla sua vettura mentre era in sosta. Un individuo ha rotto il finestrino dell’auto, lasciando il veicolo con il vetro infranto. L’accaduto è stato segnalato nel pomeriggio di ieri e si stanno ancora raccogliendo elementi per chiarire la dinamica. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio. La polizia sta indagando sul fatto.

Milano, 14 aprile 2026 – Nemmeno la sua velocità o le sue doti di equilibrio, in questo caso, sarebbero riusciti a evitargli l’incidente di percorso. Lo sciatore Giovanni Franzoni, medaglia d’argento alle recenti Olimpiadi invernali di Milano Cortina in discesa libera, da ieri serberà anche un brutto ricordo della città, essendo rimasto vittima di uno spiacevole imprevisto alla vigilia della partenza per le sue meritate vacanze. Il vandalismo. Ignoti, ieri sera, hanno sfondato il finestrino della sua automobile, molto probabilmente alla ricerca di qualche oggetto di valore dimenticato all’interno dell’abitacolo. Il venticinquenne bresciano, affermatosi come campione di assoluto livello proprio in questa stagione, in quel momento era impegnato nel media day organizzato dalla Federazione italiana sport invernali al teatro Armani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, brutta sorpresa per Giovanni Franzoni: spaccato il finestrino dell’auto in sosta Leggi anche: Furto in via Montanara: infrangono il finestrino dell'auto per rubare soldi e documenti Sfondano il finestrino dell’auto per rubare: “Ma dentro c’era solo l’euro per il carrello al supermercato”Firenze, 16 febbraio 2026 - Ancora un finestrino rotto per vedere se in macchina c’è qualcosa da rubare, in via di Soffiano a Firenze; è la terza...