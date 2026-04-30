Verso l’estate di Sabaudia | il Sunset Jazz Festival a rischio

A poche settimane dall’inizio dell’estate, gli organizzatori del Sunset Jazz Festival di Sabaudia hanno annunciato che l’evento potrebbe non svolgersi come previsto. L’incertezza riguarda soprattutto aspetti organizzativi e logisitici, che potrebbero compromettere la programmazione del festival. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla costa pontina, attirando un pubblico numeroso e appassionato ogni anno. Finora, non sono stati forniti dettagli sulle eventuali soluzioni.

Sunset Jazz Festival di Sabaudia a rischio. Quando manca ormai poco all’inizio della bella stagione, sono gli stessi organizzatori di uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’estate pontina a spiegare quanto sta accadendo. Per nove stagioni la rassegna con suoi i concerti in spiaggia.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate International jazz day: il Piacenza jazz club protagonista del festival diffuso che celebra il jazz nel mondoIl 30 aprile si celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day, la giornata istituita dall’Unesco per riconoscere il jazz come patrimonio... Festival Jazz di Chiasso: So What?! Il jazz tra innovazione e libertàTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il jazz... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sabaudia verso l'estate, dilemma Sunset Jazz Festival: troppa burocrazia e viabilità problematica sul lungomare; SABAUDIA, SUNSET JAZZ FESTIVAL A RISCHIO: TRA VIABILITÀ E CAVILLI BUROCRATICI; Sunset Jazz Festival a rischio, interrogazione del Pd; 120 Kg di Jazz di e con César Brie lo spettacolo ai Ricomposti. Sabaudia verso l'estate, dilemma Sunset Jazz Festival: troppa burocrazia e quegli aperitivi che intasano il lungomareGiulio Verdecchia guida l'evento che nel 2026 dovrebbe celebrare il decimo anno. «Tante richieste agli imprenditori rischiano di far saltare tutto » ... roma.corriere.it A rischio il Sabaudia Sunser Jazz FestivalIl Sabaudia Sunset Jazz Festival rischia di fermarsi: per il quarto anno consecutivo, l’evento si scontra con ostacoli burocratici e organizzativi che ne mettono in dubbio lo svolgimento. Un paradosso ... radioluna.it SABAUDIA | Sunset Jazz Festival ancora a rischio: il Pd chiede lumi - facebook.com facebook