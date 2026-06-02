Bruschetta con burrata bresaola e pesche | la ricetta

Da salernotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Su quattro fette di pane casereccio, si adagiano le fette di bresaola, sopra le quali si spalma la burrata fresca. Poi si aggiungono fette di pesca, preferibilmente nettarine o gialle, e qualche foglia di basilico. Si completa con un filo di olio extravergine d’oliva. La preparazione è semplice e richiede pochi minuti. La combinazione di ingredienti crea un equilibrio tra sapori salati, dolci e freschi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ingredienti per 4 persone 4 fette spesse di pane casereccio (tipo pugliese o toscano)250g di burrata fresca100g di bresaola a fette sottili2 pesche (preferibilmente nettarine o gialle, sode)Qualche foglia di basilico frescoOlio extravergine d'oliva q.b.Sale e pepe nero q.b.ProcedimentoLavare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

In Umbria un nuovo record mondiale: ecco la bruschetta aglio o olio con prodotti tutti umbri lunga 195 metriIn Umbria è stata realizzata una bruschetta lunga 195 metri, fatta con prodotti esclusivamente umbri, stabilendo un nuovo record mondiale.

Cuciniamo insieme | Pasta asparagi e burrataCon il sole che splende e il profumo dei prati nell’aria, questa domenica primaverile invita a godersi la natura.

Come una Bruschetta... alici marinate, cipolla in agro e burrataL a ricetta della pseudo Bruschetta con alici marinate, cipolla in agro e burrata della chef Debora Fantini. Un piatto dai sapori mediterranei, freschi e delicati. Le alici vengono accuratamente ... italiaatavola.net

Crostone con burrata e pomodorini: una bruschetta sfiziosaOggi vi presento il crostone con burrata, pomodorini e pesto di basilico, una bruschetta fuori dal comune che spicca per le dimensioni e per gli abbinamenti particolari. Tanto per cominciare è ... nonnapaperina.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web