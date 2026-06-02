Bruschetta con burrata bresaola e pesche | la ricetta

Su quattro fette di pane casereccio, si adagiano le fette di bresaola, sopra le quali si spalma la burrata fresca. Poi si aggiungono fette di pesca, preferibilmente nettarine o gialle, e qualche foglia di basilico. Si completa con un filo di olio extravergine d’oliva. La preparazione è semplice e richiede pochi minuti. La combinazione di ingredienti crea un equilibrio tra sapori salati, dolci e freschi.

Ingredienti per 4 persone 4 fette spesse di pane casereccio (tipo pugliese o toscano)250g di burrata fresca100g di bresaola a fette sottili2 pesche (preferibilmente nettarine o gialle, sode)Qualche foglia di basilico frescoOlio extravergine d'oliva q.b.Sale e pepe nero q.b.ProcedimentoLavare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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