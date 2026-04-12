Cuciniamo insieme | Pasta asparagi e burrata

Con il sole che splende e il profumo dei prati nell’aria, questa domenica primaverile invita a godersi la natura. Per l’occasione, proponiamo una ricetta semplice e fresca, che combina pasta, asparagi e burrata. Si tratta di un piatto che si ispira ai sapori di stagione e ai colori della primavera, perfetto per un pranzo all’aperto senza troppi sforzi in cucina.

Procedimento – Mondate le carote e fatele a tocchetti, togliete agli asparagi la parte più dura facendoli poi a rondelle e tenendo da parte le punte, fate a fettine i cipollotti. Nel frattempo mettete a bollire abbondante acqua leggermente salata per cuocere la pasta. A seconda dei formati ci vorranno dai 9 ai 14 minuti, il tempo necessario a completare la ricetta. In una padella ampia (ci dovete saltare la pasta) scaldate circa tre quarti dell’olio extravergine di oliva e fate stufare i cipollotti, aggiungete le carote fatte a cubetti e fate cuocere per circa 6 minuti. Se vi serve allungate con un po’ di acqua di cottura della pasta. A questo punto aggiungete gli asparagi, ma non le punte e fate andare per circa 3 minuti.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cuciniamo insieme | Pasta asparagi e burrata Cuciniamo insieme | Pasta corta funghi e salsicciaIngredienti – 360 gr di pasta di semola di grando duro italiano (scegliete i formati corti: eliche, fusilloni, tortiglioni noi abbiamo optato per le... Cuciniamo insieme | Mozzarella in carrozzaIngredienti – 400 gr di pane in cassetta (o da tramezzini) 400 gr di mozzarella fiordilatte (abbiate cura di scolarla bene) 150 gr di prosciutto... PASTA ZUCCA E GUANCIALE - Ricetta di Chef Max Mariola