In Umbria un nuovo record mondiale | ecco la bruschetta aglio o olio con prodotti tutti umbri lunga 195 metri

Notizia in breve

In Umbria è stata realizzata una bruschetta lunga 195 metri, fatta con prodotti esclusivamente umbri, stabilendo un nuovo record mondiale. La preparazione ha coinvolto aziende locali e si è svolta in un’area pubblica, attirando l’attenzione di numerosi partecipanti e visitatori. La lunga bruschetta è stata preparata con aglio e olio, ingredienti tipici della regione. L’evento ha visto la collaborazione di imprenditori e comunità locali, evidenziando l’uso del territorio e della tradizione culinaria.