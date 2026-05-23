In Umbria un nuovo record mondiale | ecco la bruschetta aglio o olio con prodotti tutti umbri lunga 195 metri
In Umbria è stata realizzata una bruschetta lunga 195 metri, fatta con prodotti esclusivamente umbri, stabilendo un nuovo record mondiale. La preparazione ha coinvolto aziende locali e si è svolta in un’area pubblica, attirando l’attenzione di numerosi partecipanti e visitatori. La lunga bruschetta è stata preparata con aglio e olio, ingredienti tipici della regione. L’evento ha visto la collaborazione di imprenditori e comunità locali, evidenziando l’uso del territorio e della tradizione culinaria.
Umbria, terra di record golosi e di imprenditori illuminati che riescono, tramite il marketing e il rapporto con il territorio, a coniugare azienda e comunità. L'ultimo esempio arriva da Spoleto, dove il Gruppo Monini ha conquistato il Guinness World Record – con tanto di certificazione dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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