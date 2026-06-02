Briciola va in pensione e addio parate e vita al Quirinale

Da agi.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Briciola, la mascotte del Quarto Reggimento a cavallo dei Carabinieri, di 13 anni, smetterà di partecipare alle parate militari. Dopo la sua ultima apparizione il 2 giugno e il 4 novembre, non prenderà più parte alle cerimonie al Quirinale. La piccola meticcia lascerà il servizio e la vita pubblica che l’ha vista protagonista in anni di eventi ufficiali. La sua presenza si concluderà con le ultime due grandi parate dell’anno.

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AGI - Ha 13 anni e andrà in pensione, ma solo dopo l'ultima parata. Briciola, piccola meticcia mascotte del Quarto Reggimento a cavallo dei Carabinieri non sfilerà più il 2 giugno e il 4 novembre, giorni dedicati alle grandi parate militari. Si godrà il meritato riposo dopo anni di onorato servizio, passato con il gagliardetto del suo reggimento portato con onore e disinvoltura tra le zampe di giganteschi quadrupedi, che non hanno mai avuto da 'nitrire' sulla sua presenza. Disciplinata e fiera, Briciola si presta ai flash dei fotografi e non perde neppure le cerimonie più importanti al quirinale. Accoglie anche capi di Stato e di Governo, ma ormai le attende una vita più comoda e adatta alla veneranda età canina. 🔗 Leggi su Agi.it

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