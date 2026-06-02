Briciola la mascotte dei carabinieri va in pensione | è la sua ultima parata del 2 giugno

Briciola, la mascotte dei carabinieri, ha preso ufficialmente la pensione. La cagnolina, entrata a far parte della Fanfara del quarto reggimento a cavallo nel 2014, ha partecipato alla sua ultima parata del 2 giugno. La decisione è stata comunicata al pubblico durante l’evento, segnando la fine di un percorso di oltre nove anni. La mascotte ha accompagnato numerose cerimonie e manifestazioni ufficiali nel corso degli anni.

Anche le mascotte vanno in pensione. Il tempo è arrivato anche per Briciola, la cagnolina entrata ufficialmente a far parte della "famiglia" della Fanfara del quarto reggimento carabinieri a cavallo nel 2014. La sfilata ai Fori imperiali 2026 per la Festa della Repubblica è il momento dei saluti. 🔗 Leggi su Today.it

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L'ultima parata di Briciola, la cagnolina mascotte dei Carabinieri va in pensione

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