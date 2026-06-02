Brianzoli al lavoro Monza prime mosse per la A In difesa c’è il sogno Acerbi

Il Monza ha iniziato le trattative per rafforzare la rosa in vista della Serie A, con un focus sulla difesa. Tra i nomi circolati c’è anche quello di un difensore esperto, considerato un obiettivo importante per la squadra. Le discussioni sono in corso e non sono stati ancora definiti i dettagli dell’operazione. La società sta lavorando per completare il roster prima dell’inizio della nuova stagione.

Per lungo tempo è rimasto dietro le quinte, parlando poco pubblicamente, ma allo stesso tempo lavorando con grande determinazione per il bene del Monza. Anche l’ad brianzolo Mauro Baldissoni ha i suoi ampi meriti all’interno della stagione appena culminata con la riconquista della Serie A. Il dirigente biancorosso, nominato lo scorso luglio dalla nuova proprietà americana, ha raccontato alcuni retroscena dell’annata in un’intervista a Sky Sport: "Ci siamo trovati ad affrontare una situazione critica. Il primo lavoro è stato recuperare l’identità: riconnettersi alla nuova realtà senza perdere la consapevolezza del proprio valore. All’inizio c’era molto smarrimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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