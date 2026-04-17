Sampdoria-Monza 0-3 | brianzoli spietati blucerchiati ko al Ferraris

Nel match tra Sampdoria e Monza, i brianzoli si sono imposti con un punteggio di 3-0 al Ferraris. La squadra ospite ha segnato tre reti senza subire gol, determinando una vittoria netta. La Sampdoria ha subito una sconfitta casalinga, con un divario evidente tra le due formazioni. Il risultato finale ha determinato un passivo consistente per la squadra locale.

La Sampdoria crolla contro il Monza e perde 3-0. Netto il divario tra le due squadre, ma il passivo è forse troppo pesante. Gara in salita perché il Monza trova due reti nei primi tredici minuti con Cutrone e Caso (e colpisce una traversa con Colpani), poi la formazione di Lombardo riordina le.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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