Brianza il 21enne arrestato | L' amore per il martirio scorre nelle mie vene

Un 21enne di origine marocchina residente in provincia di Monza e Brianza è stato arrestato con l’accusa di terrorismo internazionale. Durante l’arresto, ha dichiarato: “L’amore per il martirio scorre nelle mie vene”. L’uomo, residente a Vimercate, si trova ora in carcere. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse o sulle eventuali attività sospette.

Zakaria Ben Haddi, 21 anni, italiano di origine marocchina residente a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, si trova ora in carcere con l'accusa di terrorismo internazionale. Fermato dalla Digos di Milano dopo che lo scorso 30 maggio aveva pubblicato sui social due post che lasciavano presagire la sua imminente intenzione di colpire. L'indagine, partita da una chat legata a ideologie suprematiste nella quale si faceva riferimento a "un colpo di Stato", ha documentato un percorso di radicalizzazione crescente. Sui profili social il 21enne pubblicava decine di canti religiosi islamici, rigorosamente in arabo con elogi al primo capo dell'Isis Abu Bakr-Al Baghdadi e minacce rivolte ai sostenitori dell'America. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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