Esaltava l' Isis e invocava il martirio | chi è il 21enne fermato in Brianza

Un ragazzo di 21 anni è stato fermato in Brianza dopo aver pubblicato sui social media post che esaltavano l’Isis e invitavano al martirio. Le autorità hanno sequestrato i suoi account e stanno analizzando i contenuti condivisi. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali legami con organizzazioni terroristiche o piani specifici. La vicenda è al momento sotto indagine.

Sui social avrebbe pubblicato post che inneggiavano all’Isis e messaggi che inneggiavano al martirio. Per questo motivo la Procura di Milano ha disposto il fermo di un giovane di 21 anni residente a Vimercate. Contro di lui l'accusa di terrorismo internazionale. Secondo gli inquirenti, il ragazzo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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