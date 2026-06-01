Terrorismo in Brianza | 21enne radicalizzato online punta al martirio

Notizia in breve

Un ragazzo di 21 anni, radicalizzato attraverso contenuti online, ha pianificato un attacco con l'obiettivo di morire in nome di una causa. La procura sta analizzando le modalità con cui la propaganda sulla rete ha contribuito a isolare e radicalizzare il giovane. Sono in corso verifiche sulle eventuali connessioni tra le attività online e altri episodi verificatisi recentemente a Modena.