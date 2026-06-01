Terrorismo in Brianza | 21enne radicalizzato online punta al martirio
Un ragazzo di 21 anni, radicalizzato attraverso contenuti online, ha pianificato un attacco con l'obiettivo di morire in nome di una causa. La procura sta analizzando le modalità con cui la propaganda sulla rete ha contribuito a isolare e radicalizzare il giovane. Sono in corso verifiche sulle eventuali connessioni tra le attività online e altri episodi verificatisi recentemente a Modena.
? Domande chiave Come ha fatto la propaganda online a isolare il ventenne?. Quali connessioni lega la Procura agli eventi di Modena?. Chi sono gli altri soggetti monitorati dalle indagini milanesi?. Come possono le autorità intercettare questo nuovo modello digitale?.? In Breve Indagine della Procura di Milano su propaganda digitale ISIS. Radicalizzazione avvenuta tramite canali web senza contatti fisici tradizionali. Riferimenti simbolici ai fatti terroristici avvenuti a Modena. Monitoraggio tracce digitali per individuare altre cellule in Italia. L’arresto di Zakaria Ben Haddi in Brianza apre un caso di terrorismo internazionale. Zakaria Ben Haddi, un ventunenne fermato in Brianza, è al centro di un’inchiesta della Procura di Milano per accusa di terrorismo internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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