Brescia si ribalta col trattore | morto operaio agricolo

Un operaio agricolo è morto dopo essersi ribaltato con il trattore in un campo. Le cause dell’incidente sono in fase di verifica. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era impegnato in attività agricole quando il veicolo ha perso stabilità, causando il ribaltamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Un operaio agricolo è morto nel pomeriggio di martedì 2 giugno in un incidente sul lavoro avvenuto a Gavardo, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. L'allarme è scattato dopo le 17.30 quando i colleghi, che non lo vedevano da diverse ore, hanno avviato le ricerche e hanno individuato il trattore ribaltato. Per il lavoratore non c'era però più nulla da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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