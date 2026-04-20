Frosinone si ribalta col trattore mentre taglia l'erba | morto Franco Gasponi

Un uomo di 86 anni è morto in un incidente avvenuto a Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, mentre stava utilizzando un trattore per tagliare l’erba su un terreno di sua proprietà. Secondo quanto ricostruito, il trattore si è ribaltato durante il lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica esatta dell’incidente è al momento al vaglio delle forze dell’ordine.

Franco Gasponi aveva 86 anni e stava tagliando l'erba in un terreno di sua proprietà a Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, quando è avvenuto l'incidente.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tragedia nei campi: Franco Gasponi muore schiacciato dal trattoreDramma nelle campagne di Pignataro Interamna (Frosinone) dove nel pomeriggio di ieri ha perso la vita Franco Gasponi, 86 anni, residente a Frascati. Fumone, si ribalta col trattore mentre lavora in campagna: Mario Lormini muore a 87 anniUn uomo di 87 anni, Mario Lormini, è morto dopo che il suo trattore si è ribaltato nelle campagne di Fumone.