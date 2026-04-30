Un incidente grave si è verificato ieri quando un operaio è rimasto coinvolto in un incidente con il trattore, risultando gravemente ferito. Le prime ricostruzioni indicano che potrebbe essere stato un malore a causare lo scontro, ma saranno le indagini a chiarire le cause esatte dell’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Molto probabilmente è stato un malore, ma saranno le indagini a spiegare cosa è successo ieri mattina al sessantenne Andrea Scalambra, l’operaio comunale del comune di Codigoro, travolto dal suo stesso trattore col quale stava sfalciando l’argine sinistro del Po di Volano sul quale domenica prossima si inaugurerà la nuova pista ciclabile. Alle 11 lungo la Via per Volano, l’operaio comunale addetto al verde, a bordo del trattore con la barra falciatrice da un lato stava tagliando l’erba poco distante dalla Locanda il Passo di Pomposa e per cause in corso di accertamento il mezzo è finito lungo la fiancata dell’argine ribaltandosi nel canale adiacente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si ribalta col trattore, gravissimo operaio

RESTA INCASTRATO SOTTO IL TRATTORE: MUORE IN OSPEDALE | 13/03/2026

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