La finale di playoff di serie C tra Brescia e Ascoli si è interrotta al 15’ del secondo tempo a causa di un acquazzone. La partita, terminata sull’1-1, è stata rinviata a mercoledì 3 giugno. La sospensione è stata decisa dall’arbitro a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Nessun cambio nel punteggio al momento dell’interruzione.

Brescia, 2 giugno 2026 – Un violento acquazzone costringe l’arbitro Di Loreto a sospendere al 15’ della ripresa la finale di andata dei play off di serie C tra Union Brescia e Ascoli. I 30’ rimanenti verranno recuperati mercoledì 3 giugno, ripartendo dall’1-1 maturato fino a quando il terreno del “Rigamonti” ha cominciato a dare segni di cedimenti sotto i colpi della vera e propria bomba d’acqua che si è abbattuta su Mompiano. Sono stati inutili i giri di ispezione sul campo dell’arbitro insieme ai due capitani. A questo punto l’esito di questi primi 90’ della finale che mette in palio un posto in serie B verrà deciso tra poche ore dal recupero che inizierà alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Brescia, la finale di playoff con l’Ascoli s’interrompe sull’1-1 per un acquazzone: secondo tempo rinviato a mercoledì 3 giugno

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