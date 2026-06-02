A Brescia arriva il diluvio | sospesa la finale dei playoff di C con l'Ascoli si riprende mercoledì

A Brescia, la finale dei playoff di Serie C tra il Brescia e l’Ascoli è stata sospesa al 62’ a causa di un forte temporale. L’arbitro ha deciso di interrompere definitivamente la partita, che era ancora in corso. La gara si riprenderà mercoledì, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. La pioggia intensa ha reso impossibile proseguire con il match in quel momento.

Al 62' l'arbitro ha sospeso definitivamente la finale d'andata dei playoff di Serie C tra il Brescia e l'Ascoli. La partita continuerà il 3 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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