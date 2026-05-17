Catanzaro-Palermo oggi nei playoff Serie B dove vederla in TV e diretta streaming | orario e formazioni

Oggi si gioca la semifinale dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Palermo. La partita rappresenta il secondo turno dopo che il Catanzaro ha eliminato l'Avellino nei precedenti preliminari. La sfida si svolge in territorio calabrese e l'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e l'orario di inizio è stato confermato. La partita si svolge in un clima di attesa tra tifosi e appassionati di calcio.

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