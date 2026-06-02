Brennero minorenne investita sulle strisce | soccorso in codice giallo

Notizia in breve

Una minorenne è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali nel tratto del Brennero. L'incidente si è verificato questa mattina e sul posto sono intervenuti i soccorsi. La ragazza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Luca, dove si trova sotto osservazione. Le circostanze esatte dell'impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.