Brennero minorenne investita sulle strisce | soccorso in codice giallo
Una minorenne è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali nel tratto del Brennero. L'incidente si è verificato questa mattina e sul posto sono intervenuti i soccorsi. La ragazza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Luca, dove si trova sotto osservazione. Le circostanze esatte dell'impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.
? Punti chiave Come si è verificata la dinamica dell'impatto sulle strisce pedonali?. Quali sono le attuali condizioni cliniche della ragazza all'ospedale San Luca?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità legate all'incidente di ieri?. Cosa emergerà dalle ricostruzioni della polizia municipale di Lucca?.? In Breve Incidente avvenuto il 1 giugno intorno alle ore 15:00. Intervento della Misericordia di Altopascio con ambulanza medicalizzata. Trasporto d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale San Luca. Polizia municipale di Lucca impegnata nella ricostruzione della dinamica. Una minorenne investita sul Brennero: soccorsi immediati per il brutto incidente di ieri pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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