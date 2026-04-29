Scooter investe due donne sulle strisce 80enne gravissima l’altra in codice giallo

Due donne sono state investite da uno scooter mentre attraversavano le strisce pedonali lungo la strada Tosco-Romagnola a Cascina, in provincia di Pisa. Una delle due è in condizioni gravissime, mentre l’altra si trova in codice giallo. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 544 e le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato le donne in ospedale.

Cascina (Pisa), 29 aprile 2026 – Investite sulle strisce da uno scooter: una donna è gravissima. E’ questo il bilancio, secondo le prime informazioni, dell’incidente avvenuto lungo la Tosco-Romagnola a Cascina, all’altezza del civico 544. Coinvolte due donne di circa 80 anni: sono state travolte mentre attraversavano la strada. Una 79enne è stata soccorsa dalla Misericordia di Cascina e trasportata all’ospedale di Cisanello in codice giallo. Più gravi le condizioni dell’altra donna, trasferita sempre a Cisanello in codice rosso dalla medicalizzata di Cascina: presenta un trauma cranico, non è cosciente ed è stata intubata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scooter investe due donne sulle strisce. 80enne gravissima, l’altra in codice giallo Notizie correlate Scooter investe due donne sulle strisce. 80enne gravissima, l’altra quasi illesaCascina (Pisa), 29 aprile 2026 – Investite sulle strisce da uno scooter: una donna è gravissima. Investe e uccide due donne sulle strisce, fermatoDue donne sono morte dopo essere state investite da un'auto a Napoli, nella serata del 22 marzo. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Drammatico incidente sulla SS16: donna muore sbalzata sull'asfato dopo l'impatto tra il suo scooter e un furgone - FoggiaToday; Incidente tra un'automobile e una bici su ponte Flaiano, un ferito [FOTO]; Laigueglia, moto investe due pedoni: in codice rosso al Santa Corona. Due donne investite alle porte di Roma, sono ricoverate in codice rossoDue donne sono state investite in meno di 48 ore alle porte di Roma, in due distinti incidenti mentre stavano attraversando la strada. Una di loro è stata investita sulle strisce pedonali, l'altra è ... ansa.it Investe un pedone con lo scooter e fugge senza prestare soccorso: denunciato un minore a Paternò. Decisive le telecamere di videosorveglianza. - facebook.com facebook