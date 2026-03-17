Nel tardo pomeriggio di martedì 17 marzo 2026, a Vaiano, una donna di 46 anni è stata investita in via Borgonuovo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che le hanno prestato le prime cure, mentre la polizia ha aperto un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente. La donna è stata trasportata in pronto soccorso con codice giallo.

Nel tardo pomeriggio di martedì 17 marzo 2026, a Vaiano si è verificato un incidente stradale in via Borgonuovo che ha coinvolto una donna di 46 anni. La pedona è stata investita mentre tornava a casa e, dopo le prime cure sul posto, è stata trasferita all’ospedale di Prato con codice giallo. L’allarme iniziale aveva portato al preallertamento dell’elisoccorso Pegaso, ma la valutazione del personale del 118 ha reso superfluo il suo intervento effettivo. I carabinieri di Vaiano sono già sul luogo per ricostruire le dinamiche precise dell’accaduto. La risposta dei soccorritori e la gestione della crisi. La presenza immediata della Misericordia di Vaiano con un’infermiera a bordo ha permesso di stabilizzare rapidamente la situazione senza bisogno di mezzi più pesanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vaiano: pedone investita, codice giallo e inchiesta in corso

Articoli correlati

Brugherio, incidente tra auto e ciclomotore: quindicenne ricoverato in ospedale in codice giallo. Indagini in corso.Un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, 9 febbraio, a Brugherio, in provincia di Monza e della Brianza, ha visto coinvolti un’auto condotta...

Pedone investito, portato all'ospedale in elicottero: è in codice rossoIntorno alle 16 di questo pomeriggio, 28 dicembre, un pedone è stato investito da un veicolo in Via Crosarona, a Ronco all'Adige.