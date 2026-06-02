Brennero | Kompatscher propone pedaggi più alti per i camion
Il governatore della regione autonoma ha proposto un aumento dei pedaggi per i camion al Brennero. La misura mira a ridurre il traffico pesante sulla strada, ma potrebbe comportare un incremento dei costi per le aziende di trasporto e, di conseguenza, un aumento dei prezzi al dettaglio. Le perdite economiche annuali delle imprese italiane legate al traffico pesante sono stimate in milioni di euro. La proposta è ora al vaglio delle autorità competenti.
? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi pedaggi i prezzi della spesa al dettaglio?. Quanto costano annualmente le perdite economiche alle imprese italiane?. Perché il modello svizzero potrebbe risolvere il caos al Brennero?. Chi deciderà se i divieti tirolesi resteranno in vigore?.? In Breve Danni economici per le imprese italiane pari a 370 milioni di euro annui.. Alexander Rieper evidenzia 11 milioni di auto contro 2,3 milioni di camion.. Modello svizzero prevede deviazione del 2223% del traffico tramite pedaggi variabili.. Madeleine Rohrer propone stazione di controllo specifica per i tir a Vipiteno.. Pedaggi più cari per i camion: la proposta di Kompatscher per decongestionare il Brennero. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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