Brennero | Kompatscher propone pedaggi più alti per i camion

Notizia in breve

Il governatore della regione autonoma ha proposto un aumento dei pedaggi per i camion al Brennero. La misura mira a ridurre il traffico pesante sulla strada, ma potrebbe comportare un incremento dei costi per le aziende di trasporto e, di conseguenza, un aumento dei prezzi al dettaglio. Le perdite economiche annuali delle imprese italiane legate al traffico pesante sono stimate in milioni di euro. La proposta è ora al vaglio delle autorità competenti.