Lo sciopero dei camion contro i prezzi troppo alti del gasolio è stato sospeso

Da cataniatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sciopero dei camion contro i prezzi elevati del gasolio è stato interrotto. La sospensione è stata annunciata da Unatras, il coordinamento delle associazioni del settore, e riguarda il blocco dell'autotrasporto avviato tra domenica e lunedì. La decisione è stata presa in seguito alla morte di un camionista, investito da un'auto, durante le proteste. La situazione rimane sotto attenzione, mentre si attendono sviluppi futuri.

È stato sospeso il blocco dell'autotrasporto contro l'aumento dei prezzi dei carburanti annunciato da Unatras (il coordinamento unitario delle associazioni nazionali del settore) alla mezzanotte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, dopo l'investimento mortale di un camionista travolto da un'auto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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