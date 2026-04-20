Lo sciopero dei camion contro i prezzi troppo alti del gasolio è stato sospeso

Lo sciopero dei camion contro i prezzi elevati del gasolio è stato interrotto. La sospensione è stata annunciata da Unatras, il coordinamento delle associazioni del settore, e riguarda il blocco dell'autotrasporto avviato tra domenica e lunedì. La decisione è stata presa in seguito alla morte di un camionista, investito da un'auto, durante le proteste. La situazione rimane sotto attenzione, mentre si attendono sviluppi futuri.

È stato sospeso il blocco dell'autotrasporto contro l'aumento dei prezzi dei carburanti annunciato da Unatras (il coordinamento unitario delle associazioni nazionali del settore) alla mezzanotte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, dopo l'investimento mortale di un camionista travolto da un'auto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Consumatori: il gasolio supera i 2,1 euro al litro. A Bolzano, in Calabria e Liguria i prezzi più alti Trasportatori siciliani, sospeso lo sciopero dei Tir: incontro fissato con SalviniABBONATI A DAYITALIANEWS Stop alla protesta dopo la convocazione del ministro Il comitato dei trasportatori siciliani ha deciso di sospendere il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Agitazione dei camionisti, gli stop a raffica del trasporto su gomma ed il caro gasolio; Camion fermi con lo sciopero degli autotrasportatori, c’è davvero un’emergenza carburante?; Sciopero autotrasportatori, il blocco dei camionisti rischia di svuotare supermercati o far aumentare i prezzi; Sciopero autotrasportatori, Longo: Stop sospeso dopo investimento camionista. Sciopero dei camionisti dal 20 al 25 aprile 2026: tir fermi, scaffali a rischio e gasolio oltre i 2 euro. Cosa sta succedendoDa mezzanotte di lunedì 20 aprile i camion italiani hanno spento i motori. Per 144 ore — sei giorni operativi, fino alle 24 del 25 aprile — il trasporto merci su gomma si ferma in tutta Italia. Non è ... alphabetcity.it Sciopero dei camionisti, blocco dei trasporti per 5 giorni: spesa a rischioI rincari energetici fermano i camion per sei giorni in tutta Italia. La grande distribuzione teme la mancanza di prodotti freschi. Ecco perché ... quifinanza.it In corso in tutta Italia lo sciopero degli #autotrasportatori, che si fermano per cinque giorni per protestare contro il caro carburanti che, dicono i sindacati, "ha fatto deflagrare una crisi del settore senza precedenti". Ma la mobilitazione è stata funestata da un gra - facebook.com facebook Oggi c’è sciopero della scuola, lezioni a rischio anche a Roma ift.tt/pMsxifZ x.com