Farsa al Brennero | bloccati camion di cibo estero con etichette false

Al confine del Brennero, la Guardia di Finanza e la polizia hanno fermato alcuni camion provenienti dall’estero, trovandoli con etichette false su alimenti destinati alla distribuzione nazionale. Sono stati sequestrati diversi tonnellate di prodotti alimentari, e sono in corso verifiche per accertare eventuali irregolarità e responsabilità. Le autorità stanno inoltre approfondendo le provenienze e le modalità di etichettatura dei beni sequestrati.

? Cosa sapere Guardia di Finanza e polizia bloccano camion di alimenti esteri al valico del Brennero.. L'inganno delle etichette su prodotti tedeschi e francesi penalizza i produttori agricoli italiani.. Le forze dell’ordine hanno bloccato decine di camion al confine del Brennero, intercettando enormi quantità di alimenti stranieri pronti per essere venduti come prodotti nazionali attraverso ingannevoli etichette. Il controllo coordinato tra la Guardia di Finanza, la polizia e l’ICQRF ha svelato un sistema di speculazione che colpisce direttamente il cuore della filiera agroalimentare italiana. Durante le operazioni di verifica ai valichi, sono emerse merci provenienti da Germania, Francia, Olanda e Danimarca che sfruttano falle normative per apparire tipiche del territorio italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Farsa al Brennero: bloccati camion di cibo estero con etichette false Notizie correlate Leggi anche: Cibo, costi e guerra: la protesta Coldiretti al Brennero con 100 imprenditori agricoli riminesi Coldiretti Caserta al Brennero: “Senza etichetta d’origine rischio inganni su cibo e Made in Italy”Dalle campagne casertane fino al valico del Brennero, la protesta degli agricoltori della Coldiretti si fa sempre più netta contro le attuali regole...