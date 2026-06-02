Brennero | arrestato ricercato per violenza sessuale e rapina

Un uomo ricercato per violenza sessuale e rapina è stato arrestato al confine del Brennero. La polizia ha individuato il soggetto mentre attraversava il valico di frontiera. L’arresto è stato effettuato in seguito a un'indagine che ha portato alla sua identificazione e localizzazione. L’uomo era inserito in un database di persone ricercate per reati gravi. La sua cattura è avvenuta durante un controllo di routine al confine.

? Punti chiave Quali reati gravi hanno portato alla sua cattura?. Come è stato individuato proprio al valico del Brennero?. Perché l'uomo era ricercato dalla Procura di Salerno?. Dove verrà condotto l'uomo per scontare la pena?.? In Breve Arresto avvenuto giovedì 29 maggio 2026 durante i controlli al confine.. Pena residua di quattro anni emessa dalla Procura di Salerno.. Reati includono tentata violenza sessuale, rapina, furto e lesioni aggravate.. Detenuto trasferito presso la Casa circondariale di Trento.. Un cinquantenne ricercato dal 2025 viene arrestato al Brennero: deve scontare quattro anni di carcere. Un uomo di 50 anni, cittadino italiano, è stato fermato dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza del Brennero durante i controlli ai valichi di frontiera nel pomeriggio di giovedì 29 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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