Latitante ricercato dall’Interpool Arrestato per violenza sessuale

Un uomo ricercato dall’Interpol è stato arrestato con l’accusa di aver commesso violenza sessuale in Scozia tra il 2021 e il 2023. La legge britannica prevede per questo reato una pena massima di ergastolo. La sua fuga è durata diversi mesi prima dell’arresto. Le autorità italiane e internazionali hanno collaborato per rintracciarlo e catturarlo. Ora si trova in custodia in attesa di ulteriori procedimenti giudiziari.

E’ accusato di violenza sessuale che avrebbe commesso in Scozia tra il 2021 e il 2023, reato per il quale la legislazione britannica prevede la pena massima dell’ergastolo. Da tempo, però, l’uomo si era reso irreperibile fino a che non è stato rintracciato proprio nel nostro territorio: a Spilamberto. I carabinieri della sezione operativa, una volta individuato il latitante, un 45enne originario dello Sri Lanka, lo hanno arrestato in questi giorni in esecuzione di un mandato di arresto a fini dell’ estradizione verso il Regno Unito. L’operazione è scattata a seguito di una "Red Notice" diramata dalla seconda divisione Interpol del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (S.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Latitante ricercato dall’Interpool. Arrestato per violenza sessuale Notizie correlate Latitante arrestato nel Modenese: era ricercato dall’Interpol per violenza sessuale in ScoziaModena, 20 aprile 2026 – C’era un mandato di arresto ai fini di una estradizione nel Regno Unito: un 45enne originario dello Sri Lanka è stato... Porto Torres: arrestato al traghetto un latitante per violenza sessualeUn uomo è stato arrestato martedì 14 aprile 2026 al porto di Porto Torres, dopo essere sceso da un traghetto in arrivo da Genova. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Latitante ricercato dall’Interpool. Arrestato per violenza sessuale; Latitante arrestato nel Modenese: era ricercato dall’Interpol per violenza sessuale in Scozia; Violenza sessuale, arrestato nel modenese ricercato internazionale; A La Via dei Librai presentato L’ostaggio -Renato Cortese da cacciatore a preda. L’autore Enrico Bellavia: Tutto questo accade in un Paese che metabolizza in fretta. Latitante ricercato dall’Interpool. Arrestato per violenza sessualeL’uomo, originario dello Sri Lanka, era in fuga da tre anni per un reato commesso in Gran Bretagna. Arrivato nel modenese irregolarmente, viveva a Spilamberto e faceva l’operaio a Vignola. msn.com Latitante arrestato nel Modenese: era ricercato dall’Interpol per violenza sessuale in ScoziaL'uomo è stato messo in manette dai carabinieri di Modena ai fini di una estradizione nel Regno Unito. La sua fuga si è conclusa nell'azienda di lavorazione carni di Vignola in cui lavorava come opera ... ilrestodelcarlino.it Gestiva droga e fabbricava documenti falsi: arrestato a Catania latitante ricercato in tutta Europa leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/17/gestiva-droga-e-fabbricava-documenti-falsi-arrestato-a-catania-latitante-ricercato-in-tutta-europa/#google_vignet - facebook.com facebook Catturato a Vibo Valentia il latitante Luigi Federici, ricercato da febbraio nell’ambito dell’operazione “Call Me”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. L’uomo, appartenente a una ‘ndrina del vibonese attiva nelle estorsioni ai danni di im x.com