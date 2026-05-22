Ricercato per violenza sessuale in Canada arrestato in un albergo a Bellaria

Nel pomeriggio del 20 maggio, agenti delle Volanti hanno arrestato un cittadino tedesco in un albergo a Bellaria. La persona era ricercata per un caso di violenza sessuale avvenuto in Canada, e il suo nome compariva in un mandato di cattura internazionale. L'uomo è stato preso in custodia dopo aver trovato rifugio nella struttura ricettiva. Le autorità italiane hanno comunicato l'arresto alle competenti autorità canadesi, in attesa delle successive procedure legali.

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Nel pomeriggio del 20 maggio scorso, gli agenti delle Volanti hanno arrestato un cittadino tedesco destinatario di un mandato di cattura internazionale. Intorno alle 17, una pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio è stata inviata dalla sala operativa in un hotel di Bellaria. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tennessee fugitive, 35, wanted for child sex abuse charges arrested in Winnipeg Sullo stesso argomento Latitante ricercato dall’Interpool. Arrestato per violenza sessualeE’ accusato di violenza sessuale che avrebbe commesso in Scozia tra il 2021 e il 2023, reato per il quale la legislazione britannica prevede la pena... Ricercato per violenza sessuale in Scozia, cingalese arrestato nel ModeneseC’era un mandato di arresto ai fini di una estradizione nel Regno Unito: un 45enne originario dello Sri Lanka è stato arrestato nel Modenese Su di... Modica, arrestato un 42enne ricercato per violenza sessuale in Germania: Eseguito un mandato di arresto europeo a Modica: la Polizia ferma un 42enne ricercato in Germania per violenza sessuale su una… dlvr.it/TSB8gB #Cronaca #estradizione #Mandato x.com Bellaria, cittadino tedesco ricercato a livello internazionale fermato in hotelLa Polizia ha rintracciato l’uomo durante un controllo sul territorio: era destinatario di un mandato di cattura per una presunta violenza sessuale avvenuta in Canada ... altarimini.it Violenza sessuale su una ragazza del suo gruppo di musica: scoperto e arrestato in hotel a BellariaNel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, la Polizia di Stato tratto in arresto un uomo tedesco destinatario di una mandato di cattura internazionale. corriereromagna.it