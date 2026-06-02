Breast Practice formazione gratuita sull' allattamento al seno | scelto da più della metà delle neomamme

La Regione Emilia-Romagna lancia "Breast Practice", un nuovo pacchetto di formazione a distanza gratuita sull'allattamento e l'alimentazione neonatale. Il primo dei sei moduli è aperto a tutta la cittadinanza, gli altri cinque sono riservati al personale sanitario.I dati regionali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Values as Verbs and Operation Gratitudes Shift to a Virtual FOB featuring Emily Schwartz

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