Il Breast Center di Ortona conferma la certificazione Eusoma | eccellenza e innovazione nella cura del tumore al seno
Il Breast Center di Ortona, gestito dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, ha ottenuto nuovamente la certificazione Eusoma per il triennio 2026-2029. Questo riconoscimento, rilasciato dall’European Society of Breast Cancer Specialists, conferma la qualità delle strutture e delle pratiche adottate dal centro nella cura del tumore al seno. La certificazione rappresenta un risultato importante per l’unità, che si impegna a mantenere elevati standard di assistenza e innovazione nel settore.
Un nuovo traguardo di eccellenza per il Breast Center della Asl Lanciano Vasto Chieti: l’European Society of Breast Cancer Specialists (Eusoma) ha confermato, per il triennio 2026-2029, la certificazione Eusoma, il riconoscimento più prestigioso a livello europeo per le Breast Unit che.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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