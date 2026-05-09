Il Breast Center di Ortona conferma la certificazione Eusoma | eccellenza e innovazione nella cura del tumore al seno

Il Breast Center di Ortona, gestito dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, ha ottenuto nuovamente la certificazione Eusoma per il triennio 2026-2029. Questo riconoscimento, rilasciato dall’European Society of Breast Cancer Specialists, conferma la qualità delle strutture e delle pratiche adottate dal centro nella cura del tumore al seno. La certificazione rappresenta un risultato importante per l’unità, che si impegna a mantenere elevati standard di assistenza e innovazione nel settore.

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Un nuovo traguardo di eccellenza per il Breast Center della Asl Lanciano Vasto Chieti: l’European Society of Breast Cancer Specialists (Eusoma) ha confermato, per il triennio 2026-2029, la certificazione Eusoma, il riconoscimento più prestigioso a livello europeo per le Breast Unit che.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Tumore al seno: la Breast Unit di Asufc confermata eccellenza europeaLa valutazione ha riguardato i principali indicatori clinici e organizzativi previsti dagli standard dell'ente, dalla fase diagnostica ai trattamenti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un nuovo ecografo per la Breast Unit grazie ad una donazione; Nuovo ecografo per la Breast Unit dell’Ulss 3 Serenissima; A Radio Missione Francescana si parla della Breast Unit con la professoressa Rovera; Pederzoli di Peschiera e l’Università di Utrecht illuminano la ricerca sul tumore al seno. Asl 2: il Breast Center conferma la certificazione EUSOMAUn nuovo traguardo di eccellenza per il Breast Center della Asl 2 Lanciano Vasto Chieti: EUSOMA ha confermato la certificazione ... rete8.it Pink Charity a Montecitorio: fondi alla Breast Unit del Civile di BresciaIl progetto bresciano approda alla Camera dei Deputati. Donazione da 12mila euro per ricerca e prevenzione alla Breast Unit. quibrescia.it Dal 2016 la Breast Unit IEO è certificata come Centro di Eccellenza EUSOMA, tra i più prestigiosi standard europei per la cura del tumore del seno. Un riconoscimento che conferma un approccio multidisciplinare e al servizio della persona in ogni momento de x.com Shish Tawook di pollo per pranzo oggi! reddit