La pediatra evidenzia che non esiste una madre di serie B e che la scelta tra allattamento al seno e latte artificiale deve essere sostenuta senza giudizi. La pratica dell’allattamento al seno è considerata la modalità più naturale per alimentare il neonato, risalendo a tempi antichi. Sono stati pubblicati cinque libri sul tema, che affrontano le diverse modalità di alimentazione infantile e le relative scelte delle madri.

Sin dai tempi primordiali l’allattamento al seno rientra nella pratica più naturale che un essere umano ha per alimentare il suo bambino, in quanto mammifero. E’ stato scientificamente provato come l’allattamento al seno è assolutamente istintivo, infatti, se si lascia un neonato appena nato sul ventre materno, si potrà osservare come lentamente riesca da solo a spingersi verso il seno per iniziare a succhiare. Come sosteneva Grantly Dick-Read, famoso ginecologo britannico, tra i primi e massimi fautori del parto naturale: “Un neonato ha solo tre esigenze: calore tra le braccia di sua madre, cibo dal suo seno e sicurezza nella consapevolezza della sua presenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allattamento al seno o latte artificiale? I consigli della pediatra e 5 libri sul tema: “Non c’è una madre di serie B, la scelta va sostenuta senza giudizi”

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