BREAKING | I Patriots concludono uno scambio con gli Eagles per AJ Brown

I New England Patriots hanno concluso uno scambio con i Philadelphia Eagles, ottenendo il wide receiver AJ Brown. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, senza particolari commenti o polemiche sui social. Brown, giocatore chiave in attacco, passa ai Patriots in cambio di altre risorse non specificate. La notizia è stata diffusa poco fa e ha suscitato immediatamente attenzione tra gli appassionati.

2026-06-01 22:28:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: I New England Patriots hanno acquisito il wide receiver All-Pro AJ Brown in uno scambio con i Philadelphia Eagles. I campioni in carica dell’AFC invieranno una scelta del primo turno del 2028 e una scelta del quinto turno del 2027 agli Eagles per acquisire Brown, che si riunisce con l’allenatore Mike Vrabel. Vrabel ha allenato Brown per tre stagioni durante il suo periodo con i Tennessee Titans dal 2019 al 2021 prima di essere ceduto agli Eagles durante il Draft NFL 2022. Brown rende inevitabile l’uscita degli Eagles. Tre volte All-Pro di seconda squadra e tre volte Pro Bowler, Brown è stato determinante nel far sì che gli Eagles raggiungessero due Super Bowls nelle sue quattro stagioni a Filadelfia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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BREAKING: Patriots make blockbuster trade for Eagles WR AJ Brown…

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