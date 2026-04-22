Napoli Lorenzo Lucca rientra in uno scambio di attaccanti con l’Atalanta?

Nel mercato estivo si fa strada l’ipotesi di uno scambio tra Napoli e Atalanta che coinvolge gli attaccanti Lorenzo Lucca e Gianluca Scamacca. Secondo le indiscrezioni, il calciatore del Napoli potrebbe trasferirsi alla squadra bergamasca, mentre Scamacca potrebbe approdare in azzurro. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali in merito.

Il mercato estivo entra nel vivo e tra le ipotesi più suggestive emerge un possibile scambio tra Napoli e Atalanta: Lorenzo Lucca a Bergamo e Gianluca Scamacca in azzurro. Un’operazione che nascerebbe da esigenze tecniche diverse ma complementari, con entrambi i club alla ricerca di nuove soluzioni offensive. Il Napoli sarebbe interessato a Scamacca per avere un centravanti più pronto e strutturato, capace di incidere subito e offrire peso in area di rigore. L’attaccante dell’Atalanta, nonostante una stagione altalenante, resta un profilo di livello internazionale, adatto a guidare un reparto offensivo con ambizioni importanti. Dal canto suo, l’Atalanta potrebbe puntare su Lucca come investimento a medio-lungo termine.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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