AJ Styles ha commentato con entusiasmo il prossimo evento Clash in Italy, definendolo uno show fantastico. Durante il podcast Phenomenally Retro, ha risposto a chi ha sottolineato che l'evento, con cinque incontri dal vivo, non sarebbe considerato un pay-per-view ufficiale e avrebbe più l’aspetto di un episodio di RAW. Styles ha espresso fiducia nella qualità dello spettacolo, senza commentare ulteriori dettagli sull'organizzazione.

Durante il podcast Phenomenally Retro, Styles ha reagito con forza dopo che qualcuno ha affermato che un evento live premium di cinque incontri non è un vero e proprio pay-per-view e sembra più un episodio di RAW. Clash in Italy presenta un programma fitto di match di grande rilievo, tra cui Roman Reigns contro Jacob Fatu, Cody Rhodes contro GUNTHER e molti altri. Styles ha chiarito che ritiene tale critica del tutto infondata. AJ Styles non vuole sentirsi dire che WWE Clash in Italy sembra un episodio di RAW solo perché il programma prevede cinque match: “ Qualcuno ha detto che cinque incontri non bastano per un pay-per-view, che è solo un episodio di Raw con qualche minuto in più. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AJ Styles su Clash in Italy: “Penso che sarà uno show fantastico”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

This Nomadic Couple from the UK chose Residency in Paraguay

Notizie e thread social correlati

WWE: La prima ora di Clash in Italy sarà trasmessa su ESPNLa prima ora di Clash in Italy sarà trasmessa su ESPN, mentre i biglietti disponibili sono poco più di cento.

AJ Styles delude i fan: “Non contate su una mia presenza a Wrestlemania”Durante l’ultimo episodio di “The Phenomenally Retro Podcast”, AJ Styles ha annunciato che non parteciperà a Wrestlemania.

Temi più discussi: Wwe Clash in Italy, Cody Rhodes-Gunther per il titolo. Il programma, i match, gli eventi; Il grande Wrestling in italia: il pronostico Rhodes vs Gunther; Tutto quello che c’è da sapere su WWE Clash in Italy; Dominik Mysterio: Eddie Guerrero per me è stato un grande uomo, a differenza di mio padre Rey.

Wrestle Features su X: Jacob Fatu è realmente infortunato… potremmo non avere il via libera in tempo [Clash in Italy]… la compagnia sta valutando piani alternativi nel caso in cui necessitino di un cambiamento. reddit

AEW: Un omaggio ad AJ StylesIl WWE Hall of Famer AJ Styles ha ricevuto un enorme tributo durante l'evento AEW Double or Nothing. Infatti Samoa Joe, storico rivale del Phenomenal One, ha subito la Styles Clash per mano di Will ... zonawrestling.net

Emotional AJ Styles Tribute At Double Or Nothing; Legendary Rival Takes Styles Clash After 7 YearsWWE Hall of Famer AJ Styles received a massive tribute at AEW Double or Nothing. The Phenomenal One's legendary rival found himself at the end of the Styles Clash after years. sportskeeda.com