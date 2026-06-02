Break temporalesco nel Foggiano | allerta maltempo con fulmini grandinate e forti raffiche di vento
Una perturbazione meteorologica interesserà il territorio pugliese a partire dalle 8 di mercoledì 3 giugno. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta maltempo per temporali, fulmini, grandinate e raffiche di vento. Le condizioni avverse coinvolgeranno gran parte della regione e dureranno almeno fino a sera. Non sono stati segnalati danni o incidenti specifici al momento.
Un'ondata di maltempo si appresta a colpire la Puglia. La Sezione Protezione Civile della Regione ha infatti emesso un messaggio di allerta meteo a causa di condizioni meteorologiche avverse che interesseranno gran parte del territorio regionale, a partire dalle 8 di domani, mercoledì 3 giugno e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Maltempo, allerta meteo su tutto il Veneto fino a mercoledì 3 giugno: forti temporali, grandinate e raffiche di vento. Colpito anche il FvgUn’allerta meteo è in vigore su tutto il Veneto fino a mercoledì 3 giugno, con previsione di temporali, grandinate e raffiche di vento.