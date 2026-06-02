Break temporalesco nel Foggiano | allerta maltempo con fulmini grandinate e forti raffiche di vento

Notizia in breve

Una perturbazione meteorologica interesserà il territorio pugliese a partire dalle 8 di mercoledì 3 giugno. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta maltempo per temporali, fulmini, grandinate e raffiche di vento. Le condizioni avverse coinvolgeranno gran parte della regione e dureranno almeno fino a sera. Non sono stati segnalati danni o incidenti specifici al momento.