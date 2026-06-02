Un pulmino con quattro braccianti migranti è stato trovato avvolto dalle fiamme ad Amendolara, nel Cosentino. Tra le vittime, un superstite ha dichiarato che l’incendio sarebbe stato causato dalla mafia pakistana. La Procura di Castrovillari ha fermato due cittadini pakistani, sospettati di aver compiuto l’omicidio plurimo aggravato. Le indagini sono in corso, e si sta cercando di chiarire la dinamica dell’incendio.

Quattro braccianti migranti sono stati uccisi bruciati vivi ad Amendolara, nel Cosentino. Per l'omicidio la Procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani, accusati di omicidio plurimo aggravato. Le vittime sarebbero stati tutti impiegati come lavoratori agricoli nella zona della Sibaritide. Il minivan sul quale viaggiavano è stato trovato completamente avvolto dalle fiamme nei pressi di un distributore lungo la statale 106. Solo dopo lo spegnimento dell'incendio i vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno i corpi carbonizzati dei quattro uomini. Un quinto bracciante, afghano, è riuscito a salvarsi rompendo un finestrino e fuggendo dal mezzo in fiamme. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Braccianti bruciati nel pulmino, il superstite: "È stata la mafia pakistana"

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