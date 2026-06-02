Brabus Bodo | com' è fatta la nuova GT dedicata al fondatore del tuner
Al FuoriConcorso 2026 è stata presentata la nuova Brabus Bodo, una Gran Turismo dedicata al fondatore del tuner. La vettura è equipaggiata con un motore che sviluppa 1.000 cavalli. La carrozzeria presenta linee aggressive e dettagli aerodinamici, mentre l’interno è rifinito con materiali di alta qualità. La produzione è limitata e si prevede che le consegne inizino nel prossimo anno. La vettura è stata esposta per la prima volta al pubblico durante l’evento.
In occasione del FuoriConcorso 2026, evento che ha avuto luogo sul lago di Como in concomitanza con il Concorso di Eleganza di Villa d'Este, la Brabus ha presentato ufficialmente la sua ultima novità: si tratta della Brabus Bodo, una supercar "coachbuilt", ossia un'auto realizzata su misura che rende omaggio al fondatore dell'azienda Bodo Buschmann, scomparso nel 2018. Questa Gran Turismo coupé nasce da un sogno che Buschmann ha inseguito per decenni e che il figlio Constantin, oggi Amministratore Delegato dell'azienda, ha finalmente trasformato in realtà. La Bodo verrà prodotta in 77 esemplari, in onore dell'anno di fondazione del marchio (1977), con una cadenza limitata a 10-15 unità all'anno, e con un prezzo di listino di oltre un milione di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
NEW BRABUS BODO 1M $ FIRST Custom BRABUS CAR! V12 SOUND! Interior Exterior Review
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La nuova Brabus Bodo nasce sulla base dell’ attuale Aston Martin Vanquish, seppur diversa nella carrozzeria, più lunga e filante, e il numero di esemplari previsti non è casuale: ne verranno prodotti solo 77, come l’anno di fondazione del marchio (1977). Que facebook
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