Brabus Bodo | com' è fatta la nuova GT dedicata al fondatore del tuner

Notizia in breve

Al FuoriConcorso 2026 è stata presentata la nuova Brabus Bodo, una Gran Turismo dedicata al fondatore del tuner. La vettura è equipaggiata con un motore che sviluppa 1.000 cavalli. La carrozzeria presenta linee aggressive e dettagli aerodinamici, mentre l’interno è rifinito con materiali di alta qualità. La produzione è limitata e si prevede che le consegne inizino nel prossimo anno. La vettura è stata esposta per la prima volta al pubblico durante l’evento.