Nuova Jaguar GT 2026 | la berlina elettrica segna la fine del marchio?
Una nuova berlina elettrica di segmento GT, prevista per il 2026, sta attirando l’attenzione nel settore automobilistico. La vettura rappresenta un passo importante per il marchio, che mira a lanciare una gamma completamente elettrica nei prossimi anni. La presentazione ufficiale è attesa tra qualche tempo, ma le prime informazioni indicano che si tratta di un modello innovativo con caratteristiche tecniche di rilievo.
La nuova Jaguar GT non è semplicemente un nuovo modello: è una scommessa “all in”. Parliamo della berlinaGT elettrica a quattro porte che dovrà inaugurare la nuova era del marchio: oltre 1.000 CV, più di 1.300 Nm, architettura tri-motore, sospensioni pneumatiche evolute e un design che richiama Jaguar E-Type e la recente concept Jaguar Type 00. Il debutto completo è atteso come vero spartiacque della strategia “Reimagine”, cioè la trasformazione di Jaguar in un brand solo elettrico e molto più esclusivo. Il punto chiave è questo. Il destino del marchio è davvero legato a lei? In gran parte sì. Nel 2025 Jaguar ha vissuto un crollo di vendite enorme (circa -97%), dovuto anche alla scelta drastica di fermare la vecchia gamma termica prima dell’arrivo della nuova famiglia EV.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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