Una nuova berlina elettrica di segmento GT, prevista per il 2026, sta attirando l’attenzione nel settore automobilistico. La vettura rappresenta un passo importante per il marchio, che mira a lanciare una gamma completamente elettrica nei prossimi anni. La presentazione ufficiale è attesa tra qualche tempo, ma le prime informazioni indicano che si tratta di un modello innovativo con caratteristiche tecniche di rilievo.

La nuova Jaguar GT non è semplicemente un nuovo modello: è una scommessa “all in”. Parliamo della berlinaGT elettrica a quattro porte che dovrà inaugurare la nuova era del marchio: oltre 1.000 CV, più di 1.300 Nm, architettura tri-motore, sospensioni pneumatiche evolute e un design che richiama Jaguar E-Type e la recente concept Jaguar Type 00. Il debutto completo è atteso come vero spartiacque della strategia “Reimagine”, cioè la trasformazione di Jaguar in un brand solo elettrico e molto più esclusivo. Il punto chiave è questo. Il destino del marchio è davvero legato a lei? In gran parte sì. Nel 2025 Jaguar ha vissuto un crollo di vendite enorme (circa -97%), dovuto anche alla scelta drastica di fermare la vecchia gamma termica prima dell’arrivo della nuova famiglia EV.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Jaguar GT 2026: la berlina elettrica segna la fine del marchio?

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