Boxe l’arte invisibile del cutman | Fabio Impieri sfida il tempo

Notizia in breve

Un errore di medicazione può portare al ritiro di un pugile durante un incontro. Tra i round, il cutman ha 60 secondi per intervenire, applicando medicazioni o trattamenti per ridurre le ferite e preparare il combattente. La sua attività si svolge in modo rapido e preciso, senza interferenze, per garantire la sicurezza del pugile e consentirgli di riprendere il match. La figura del cutman è fondamentale per la gestione delle ferite e il mantenimento della continuità del combattimento.