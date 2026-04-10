Matera l’arte sfida il tempo | nasce REMAINS nei Sassi

Nel centro storico di Matera, tra le antiche strade dei Sassi, è stata inaugurata oggi una mostra intitolata REMAIN(S). L’esposizione, allestita in un luogo storico, si concentra sul rapporto tra passato e presente attraverso installazioni artistiche. La presentazione si è svolta nel tardo pomeriggio e ha coinvolto artisti locali e visitatori. La mostra mira a stimolare una riflessione sul ruolo della memoria nei contesti urbani.

Nel cuore pulsante di Matera, tra i vicoli millenari che definiscono l’identità dei Sassi, è stata presentata nel tardo pomeriggio di oggi una mostra che interroga profondamente il legame tra memoria e presenza. L’esposizione, denominata REMAIN(S), ha aperto le porte della Momart Gallery in piazza Madonna dell’Idris, portando alla luce il dialogo creativo tra la ricercatrice materana Rondinone e il talento calabrese Granato. Il progetto, curato da Marino, non si limita a esporre opere, ma traccia un percorso concettuale che esplora la tensione tra ciò che resta come residuo materiale e l’atto intenzionale di restare radicati nel proprio territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, l’arte sfida il tempo: nasce REMAIN(S) nei Sassi Matera accoglie il Mediterraneo: Bennato e danza nei SassiLa capitale della cultura mediterranea si prepara per un evento che unisce arte, musica e dialogo internazionale. Matera, la lirica rinasce nei Sassi: debutta il 18° Opera FestivalSabato 11 aprile 2026, alle ore 20, l’auditorium San Giacomo di Matera ospiterà lo spettacolo intitolato Opera in primavera, un evento che segna... Temi più discussi: Fas Basket Corato sfida la capolista Matera al PalaLosito; La storia di Velia Immacolata Innecco: una voce che sfida i limiti e accende i sogni | Basilicata Notizie; Roberta Esposito e la nuova sfida di Brando; Basket, serie B Interregionale, 28^ giornata, Virtus Matera sfida Virtus Ragusa al PalaSassi. Matera tra le sette meraviglie del mondo da visitare nel 2026: Nuova sfida per la città universalePer Matera, ormai, ottenere un riconoscimento - sebbene molto autorevole - per la sua bellezza, certamente non fa più notizia come magari poteva essere qualche decina di anni fa, tuttavia quello ... bari.repubblica.it Matera 2026, si apre l'anno da Capitale mediterranea della Cultura e del DialogoMatera si prepara a vivere l'anno da Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, titolo condiviso con Tétouan (Marocco) e promosso dall'Unione per il Mediterraneo con il coordinamento ... ansa.it Cronache Social. . ANCHE MATERA CELEBRA LA POLIZIA Il Corpo ha festeggiato il 174esimo anniversario: un anno di sicurezza e servizio - facebook.com facebook “DALL’ENERGIA COME COSTO ALL’ENERGIA COME COMUNITÀ”, CONVEGNO SULLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI ORGANIZZATO DA ESB CONSULTING, CERQUITY E CNA MATERA A MATERA: REPORT, VIDEO-INTERVENTI ROSSELL x.com