A Napoli, dal 23 aprile al 6 maggio, si terrà una mostra presso la Chiesa di Santa Maria di Portasalvo, intitolata IMPRINT | The Art of Being Present. La rassegna, curata da due esperte, si propone di esplorare le origini dell’espressione artistica attraverso opere che richiamano i segni primordiali. L’evento si inserisce in un percorso dedicato alla relazione tra arte e memoria collettiva.

Dal 23 aprile al 6 maggio, la Chiesa di Santa Maria di Portasalvo a Napoli ospiterà l’esposizione IMPRINT The Art of Being Present, un percorso curato da Melania Fusaro e Federica Guida che esplora le radici primordiali dell’espressione umana. L’iniziativa invita i visitatori a riflettere su come il gesto fisico abbia preceduto ogni forma di narrazione o linguaggio strutturato, trasformando l’atto artistico in una necessità vitale di affermazione dell’identità. Il fulcro concettuale della mostra affonda le proprie radici nelle testimonianze lasciate nelle pareti della Cueva de las Manos, dove l’essere umano non si limitava a descrivere la realtà circostante, ma sceglieva di inscriversi nel mondo attraverso segni tangibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, l’arte che sfida il tempo: il potere del segno primordiale

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