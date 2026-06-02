bottega degli apocrifi rete e collaborazioni per il teatro sul territorio

Notizia in breve

La Bottega degli Apocrifi espande il suo percorso culturale oltre il Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia, rafforzando la rete e le collaborazioni sul territorio. La compagnia teatrale porta avanti attività e progetti, coinvolgendo diverse realtà locali e creando nuovi spazi di confronto e produzione artistica. La presenza sul territorio si intensifica, con iniziative che mirano a promuovere il teatro e la cultura in modo più ampio e partecipato.