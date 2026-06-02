Bottega degli Apocrifi rete e collaborazioni per il teatro sul territorio
La Bottega degli Apocrifi espande il suo percorso culturale oltre il Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia, rafforzando la rete e le collaborazioni sul territorio. La compagnia teatrale porta avanti attività e progetti, coinvolgendo diverse realtà locali e creando nuovi spazi di confronto e produzione artistica. La presenza sul territorio si intensifica, con iniziative che mirano a promuovere il teatro e la cultura in modo più ampio e partecipato.
Prosegue il percorso culturale della Bottega degli Apocrifi, uscendo dai confini del Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia. La stagione teatrale #respIRA ha chiuso con numeri importanti e con una comunità più larga attorno, mentre Con gli Occhi Aperti continua a confermare quanto il rapporto tra scuola, teatro, famiglie e territorio sia ormai uno dei punti più forti del lavoro costruito negli anni dalla compagnia. I numeri di #respIRA raccontano bene la portata del lavoro: 8.088 spettatori, 31 titoli, 26 compagnie, 48 giornate di spettacolo, con un incremento dell’8,5% rispetto alle due stagioni precedenti. Solo la prosa ha coinvolto 4.531 spettatori, mentre le domenicali hanno registrato 1. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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