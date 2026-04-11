Sottosopra degli Apocrifi debutta al Dalla questa sera Severo sul Corriere del Mezzogiorno | Figli di una meravigliosa rivolta
Stasera al teatro “Dalla” debutta “Sottosopra”, pièce degli Apocrifi. La rappresentazione prosegue anche domani e lunedì alle ore 21, portando in scena uno spettacolo che ha ricevuto commenti severi dal Corriere del Mezzogiorno, descrivendolo come “figli di una meravigliosa rivolta”. La compagnia teatrale ha scelto di proporre questa produzione in un periodo in cui l’attenzione è rivolta all’arte come forma di espressione e protesta.
La Bottega degli Apocrifi riporta in scena questa sera, domani e lunedì (alle ore 21.00 al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia), a quasi vent’anni dal debutto, lo spettacolo “Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili”. “Sottosopra”, scritto da Stefania Marrone e Cosimo Severo per la regia dello stesso Severo, torna a raccontare una ferita e un conflitto ancora irrisolto: la vicenda Enichem di Manfredonia e la protesta delle donne degli anni ’80. Perché adesso? Ieri, sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, il dorso pugliese del Corriere della Sera, lo ha spiegato Cosimo Severo in un intervento che riproponiamo qui. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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Più di cinquanta donne rispondono alla chiamata degli Apocrifi per riallestire “Sottosopra”, lo spettacolo dedicato alla città ferita dall’Enichem. In arrivo un docu-film sulla BottegaPiù di cinquanta donne rispondono alla chiamata degli Apocrifi per riallestire “Sottosopra”, lo spettacolo dedicato alla città ferita dall’Enichem.