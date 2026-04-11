Sottosopra degli Apocrifi debutta al Dalla questa sera Severo sul Corriere del Mezzogiorno | Figli di una meravigliosa rivolta

Stasera al teatro “Dalla” debutta “Sottosopra”, pièce degli Apocrifi. La rappresentazione prosegue anche domani e lunedì alle ore 21, portando in scena uno spettacolo che ha ricevuto commenti severi dal Corriere del Mezzogiorno, descrivendolo come “figli di una meravigliosa rivolta”. La compagnia teatrale ha scelto di proporre questa produzione in un periodo in cui l’attenzione è rivolta all’arte come forma di espressione e protesta.