Questo pomeriggio alle 15, Rai Radio3 trasmette una puntata di “Zazà” dedicata alla Bottega degli Apocrifi. La trasmissione si concentra sulle attività di questo spazio, senza includere interventi di ospiti o commenti esterni. La puntata si concentra esclusivamente sul contenuto e le informazioni relative alla Bottega degli Apocrifi, senza approfondimenti o analisi aggiuntive.

Questo pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, la Bottega degli Apocrifi sarà protagonista di “Zazà - Meridione, cultura, società”, il programma di Rai Radio 3 condotto da Piero Sorrentino. La trasmissione, spazio di approfondimento sulla vitalità culturale del Mezzogiorno italiano, dedicherà una parte della puntata a “Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili”, lo spettacolo della Bottega degli Apocrifi per la regia di Cosimo Severo. A distanza di quasi vent’anni, l'opera è tornata in scena a Manfredonia e a Napoli per raccontare una ferita e un conflitto ancora irrisolti: la vicenda Enichem di Manfredonia, che nel 1988 mostrò a tutti la difficile convivenza tra la città e la fabbrica inquinante.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Bottega degli Apocrifi protagonista questo pomeriggio di “Zazà” su Rai Radio3

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