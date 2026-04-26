La Bottega degli Apocrifi protagonista questo pomeriggio di Zazà su Rai Radio3
Questo pomeriggio alle 15, Rai Radio3 trasmette una puntata di “Zazà” dedicata alla Bottega degli Apocrifi. La trasmissione si concentra sulle attività di questo spazio, senza includere interventi di ospiti o commenti esterni. La puntata si concentra esclusivamente sul contenuto e le informazioni relative alla Bottega degli Apocrifi, senza approfondimenti o analisi aggiuntive.
Questo pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, la Bottega degli Apocrifi sarà protagonista di “Zazà - Meridione, cultura, società”, il programma di Rai Radio 3 condotto da Piero Sorrentino. La trasmissione, spazio di approfondimento sulla vitalità culturale del Mezzogiorno italiano, dedicherà una parte della puntata a “Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili”, lo spettacolo della Bottega degli Apocrifi per la regia di Cosimo Severo. A distanza di quasi vent’anni, l'opera è tornata in scena a Manfredonia e a Napoli per raccontare una ferita e un conflitto ancora irrisolti: la vicenda Enichem di Manfredonia, che nel 1988 mostrò a tutti la difficile convivenza tra la città e la fabbrica inquinante.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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