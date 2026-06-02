Bosco Pescara Fortis a Pettinari | Pescara non è un Far West l' allarmismo danneggia la città

Un rappresentante di Pescara Fortis ha dichiarato che la città non è un Far West e che l’allarmismo innescato da alcuni annunci danneggia il turismo locale. Ha sottolineato l’importanza di evitare allarmi ingiustificati e ha chiesto la creazione di un tavolo di confronto coordinato per affrontare la situazione con più chiarezza e responsabilità.

“La città non è un Far West, gli annunci allarmistici danneggiano il turismo. Serve concretezza e un tavolo di confronto coordinato”. Con queste parole il responsabile della Sicurezza del comitato Pescara Fortis, Tony Bosco, replica al gruppo Pettinari sindaco che nei giorni scorsi è tornato a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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