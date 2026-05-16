Pescara l’ultimo saluto a Federico | sciarpe del Pescara e fumogeni

A Pescara si è svolto l'ultimo saluto a Federico, con tifosi che hanno portato sciarpe della squadra e acceso fumogeni. La cerimonia si è svolta in un clima di commozione, mentre nelle ore precedenti sono stati ricostruiti i dettagli dell’incidente avvenuto in via Lago di Campotosto quella mattina, cercando di chiarire cosa sia successo esattamente e come si siano sviluppati i fatti. Sono state raccolte testimonianze e analizzati i rilievi per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.

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