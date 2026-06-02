Borsa di Milano in rialzo Stm vola +8,79% dopo revisione target

Da milanotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Borsa di Milano apre con l’indice Ftse Mib in aumento, salendo di oltre l’1% nei primi minuti di contrattazione. Dopo la revisione al rialzo degli obiettivi di una società tecnologica, il titolo di questa azienda schizza del 8,79%. La giornata si mantiene positiva, con altri titoli del settore che mostrano variazioni di prezzo. La seduta si svolge con volumi di scambio elevati e senza eventi di rilievo legati ad altri settori.

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La borsa di Milano apre in territorio positivo, con l'indice Ftse Mib che nei primi minuti di contrattazioni mette a segno guadagni superiori all'1%. A guidare il rialzo del listino è STMicroelectronics, il cui titolo balza di quasi il 9% dopo l'annuncio di una revisione al rialzo degli obiettivi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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