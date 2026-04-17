Apertura positiva per la Borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib che sale dello 0,24% nel primo scorcio di giornata, raggiungendo una quota di circa 48.000 punti. L’incremento è stato influenzato da commenti di alcuni analisti su titoli del settore tecnologico, in particolare sulla società di semiconduttori. Le contrattazioni si sono mantenute sostanzialmente in terreno positivo nel corso delle prime battute.

Piazza Affari conferma il rialzo nei primi minuti di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,24% a 48.138 punti. In luce Stm (+1,55% ), promossa ad 'outperform' nella vigilia dagli analisti di Mizhuo. Bene anche Fineco (+1,45%), Mediobanca (+1,22%), Nexi (+1,25%) e Stellantis (+1,05%). Segno meno per Terna e Saipem (-1,05% entrambe), A2a (-0,79%), Hera (-0,54%), Snam (-0,45%) e Leonardo (-0,4%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Borsa: Milano amplia il rialzo (+0,2%), effetto analisti su Stm

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Che buffa situazione: escono dati non ottimali di bilancio per $SEIF (editore del @fattoquotidiano) e in borsa vengono scambiate solo 2000 azioni, senza nessuna variazione nelle quotazioni stesse. CONTROVALORE: 2000 × 0,24 = 480 EURO. QUATTROCE x.com